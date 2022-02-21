Как превратить iPhone в увеличительное стекло: в сети показали полезный трюк

Наталья Софиенко
Технологии
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Как превратить iPhone в увеличительное стекло: в сети показали полезный трюк
nosound
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В сети показали лайфхак для iPhone, который может превратить устройство в увеличительное стекло. Внутреннюю функцию легко найти в настройках смартфона.

Полезный совет опубликовал в TikTok пользователь под ником @Techhackguy. На видео мужчина показал, что заходит в "Настройки" своего iPhone, чтобы получить доступ к инструменту (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Оказавшись в настройках, он прокрутил вниз до "Ярлыков специальных возможностей". После этого он нашел "Лупу" в опциях и нажал на нее.

На iPhone можно включит функцию "Увеличительное стекло".
Видео дня

Затем TikToker трижды нажал кнопку блокировки – расположенную на правой стороне iPhone – на телефоне отобразилась камера с ползунком масштабирования.

"Теперь вы сможете увеличивать масштаб больше, чем на камере", – сказал мужчина на видео.

В сети показали, как включить лупу на iPhone.

Пост собрал более 1,7 млн просмотров, 58 000 лайков и десятки комментариев от других пользователей TikTok.

@techhackguy iPhone Trick I Guarentee You Didn’t Know😳 (Part 6) #iphone #iphonetrick #apple #fyp #foryou #foryoupage #techtoktips #lifehack #areyounewhere ♬ Still Don't Know My Name - Labrinth

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео, на котором мужчине удалось эффектно открыть бутылку шампанского с помощью iPhone 13 Pro Max. Он ударил боковой гранью гаджета по горловине бутылки в стиле метода сабраж.

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