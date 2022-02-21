Как превратить iPhone в увеличительное стекло: в сети показали полезный трюк
В сети показали лайфхак для iPhone, который может превратить устройство в увеличительное стекло. Внутреннюю функцию легко найти в настройках смартфона.
Полезный совет опубликовал в TikTok пользователь под ником @Techhackguy. На видео мужчина показал, что заходит в "Настройки" своего iPhone, чтобы получить доступ к инструменту (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
Оказавшись в настройках, он прокрутил вниз до "Ярлыков специальных возможностей". После этого он нашел "Лупу" в опциях и нажал на нее.
Затем TikToker трижды нажал кнопку блокировки – расположенную на правой стороне iPhone – на телефоне отобразилась камера с ползунком масштабирования.
"Теперь вы сможете увеличивать масштаб больше, чем на камере", – сказал мужчина на видео.
Пост собрал более 1,7 млн просмотров, 58 000 лайков и десятки комментариев от других пользователей TikTok.
@techhackguy iPhone Trick I Guarentee You Didn’t Know😳 (Part 6) #iphone #iphonetrick #apple #fyp #foryou #foryoupage #techtoktips #lifehack #areyounewhere ♬ Still Don't Know My Name - Labrinth
Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео, на котором мужчине удалось эффектно открыть бутылку шампанского с помощью iPhone 13 Pro Max. Он ударил боковой гранью гаджета по горловине бутылки в стиле метода сабраж.