Как превратить iPhone в увеличительное стекло: в сети показали полезный трюк

В сети показали лайфхак для iPhone, который может превратить устройство в увеличительное стекло. Внутреннюю функцию легко найти в настройках смартфона.

Полезный совет опубликовал в TikTok пользователь под ником @Techhackguy. На видео мужчина показал, что заходит в "Настройки" своего iPhone, чтобы получить доступ к инструменту (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Оказавшись в настройках, он прокрутил вниз до "Ярлыков специальных возможностей". После этого он нашел "Лупу" в опциях и нажал на нее.

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Затем TikToker трижды нажал кнопку блокировки – расположенную на правой стороне iPhone – на телефоне отобразилась камера с ползунком масштабирования.

"Теперь вы сможете увеличивать масштаб больше, чем на камере", – сказал мужчина на видео.

Пост собрал более 1,7 млн просмотров, 58 000 лайков и десятки комментариев от других пользователей TikTok.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео, на котором мужчине удалось эффектно открыть бутылку шампанского с помощью iPhone 13 Pro Max. Он ударил боковой гранью гаджета по горловине бутылки в стиле метода сабраж.