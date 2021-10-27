Как появляются загадочные узоры на Земле и Марсе: исследователи дали ответ

Ученые нашли ответ на вопрос о том, как на поверхности Земли и Марса появляются загадочные узоры. "Художниками" оказались миниатюрные иглы, которые могут двигать камни.

Как рассказал Space.com, узоры невероятной красоты способны делать ледяные миниатюрные структуры во многом напоминающие иголки. Для того, чтобы создать каменный узор им необходимо время, перепад температур, а еще их огромное скопление в одном месте (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Раскрыть загадку узоров из камней удалось ученым из Японии, Китая и США. Они заявили, что ледяные иглы, собираясь вместе, толкают камни и неволей складывают из них узоры.

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Так, по словам Бернарда Халлета, геолога из Вашингтонского университета, сами ледяные иглы на поверхности земли образуются тогда, когда возникает разница температур влажной почвы и воздуха.

"Ночью некоторые виды грунта "выдыхают", сокращаясь при понижении температуры. Одновременно с этим вода из почвы вытягивается вверх. Когда эта вода поднимается и попадает в морозный воздух, она замерзает и становится похожей на иголки", – объяснил Халетта.

Для того, чтобы найти подтверждение своей теории, исследователи покрыли небольшой участок земли камнями и пропустили его через 30 циклов замерзания. В ходе эксперимента образовались микроскопические иглы и они стали толкать камни и на данном участке возник узор.

Специалисты отметили, что не все почвы могут служить "холстом" для игл, а наиболее подходящими являются грунты с высоким содержанием ила или органических веществ.

"Льды такой формы появляются только там, где присутствует влажная почва, а воздух остывает очень быстро", – добавили они.

Основываясь на увиденном, ученые допустили, что такой же процесс происходит на Марсе.

"Даже учитывая, что атмосфера Красной планеты достаточно сухая, на ней нейдены свидетельства присутствия кристаллов льда в ее грунте. Когда тот нагревается, он немного расширяется, а при охлаждении снова сжимается", – сказано в статье.

И если на Земле такие узоры, созданные иглами, могут оставаться незамеченными, на Марсе, где ландшафт остается практически неизменным, такие узоры бросаются в глаза, добавили они.

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