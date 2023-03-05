Как делать профессиональные фото даже на самый дешевый iPhone: полезные секреты

Как и в пословице о плохом танцоре, которому кое-что мешает, многие считают, что для того, чтобы делать действительно крутые снимки, нужно иметь самый дорогой телефон. И определенная доля правды здесь есть… И все же, для того, чтобы делать действительно красивые художественные фото, вам нужен не самый дорогой смартфон, а чувство стиля, понимание композиции кадра и немного фантазии.

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Издание CNET рассказало правила, которые позволят снять яркие фото на самый дешевый iPhone SE 2022 года, даже несмотря на то, что у него только одна камера. Эти же простые правила применимы и к смартфонам на базе Android.

Композиция

Да, можно сказать, что одна камера – это недостаток, ведь в нужный момент вы не сможете просто переключить на широкоугольный объектив, чтобы поместить в кадр все, что видите. Отсутствие телеобъектива также наложит ограничение на приближение объектов. Но вы все еще можете успешно работать с тем, что у вас есть, просто нужно будет все хорошо продумать.

Для того, чтобы выставить композицию кадра было легче, можно включить в настройках сетку, позволяющую четко увидеть, как кадр делится на трети.

Ищите основные линии для вашего кадра – тропа или стена, которые привлекут внимание зрителя к сцене, или интересные объекты на переднем плане, чтобы улучшить пейзажи.

Не забывайте, что иногда для улучшения кадра достаточно просто сделать несколько шагов в сторону, или отойти назад, расширив угол "зрения" объектива.

Помните, что вы можете улучшить плохое освещение или цвета во время редактирования, но спасти плохую композицию будет гораздо сложнее, поэтому старайтесь не отрезать кому-то макушку, когда снимаете портрет.

Дневной свет

Поскольку iPhone SE не имеет специального ночного режима или обработки Deep Fusion, используемой в iPhone 14 для уменьшения шума на изображении и улучшения деталей в условиях низкой освещенности, вам нужно хорошо планировать время вашей съемки.

Но учитывайте, поскольку больше света – тоже не самый лучший вариант. В частности, в середине дня, когда солнце высоко над головой создает резкий свет и глубокие тени.

Вечером, когда солнце приближается к закату, вероятнее всего, вы сможете получить великолепные пейзажи с яркими цветами и приятным контрастом.

Длинная экспозиция

Функция Live Photos не просто позволяет оживить сделанное фото с помощью коротенького видео, но имеет и другую функцию, которая может добавить сказочных эффектов вашему снимку.

После того, как вы сделали нужное "живое фото", откройте его в галерее и смените функцию Live на длинную экспозицию. Это создаст на фото эффект движения, который на обычных фотокамерах достигается благодаря долгой выдержке. Лучший эффект будет заметен, когда вы будете фотографировать подвижные огни, такие как оживленное движение автомобилей, или волны на побережье, быстрая река или водопад.

Режим серийной съемки

iPhone SE может делать 10 фотографий в секунду в режиме серийной съемки, что делает его идеальным для съемки мгновенных событий. Но эта функция несколько более скрыта, чем раньше.

Вместо того чтобы нажимать и удерживать кнопку спуска затвора (теперь это активирует видеозапись), нужно перетащить кнопку спуска затвора влево, если вы держите iPhone в книжной ориентации или перетащите ее вниз, если в альбомной. Таким образом, камера все время будет продолжать делать быстрые фото, а вам впоследствии просто нужно будет выбрать лучшее.

В таком режиме лучше всего будут использоваться активные фото прыгающего или бегающего ребенка, домашнего животного и т.д.

После того, как вы сделали серию снимков, их можно просмотреть в галерее. Но не переживайте, поскольку вся серия сохранится как одно фото – так что вам просто нужно будет нажать кнопку Выбрать и просмотреть сделанные фото, а затем выбрать лучшее.

Редактирование

Не ленитесь добавить несколько личных деталей к фото, обработав его либо встроенным редактором фото, либо загрузив одно из многих приложений.

Даже банальное превращение фото в черно-белое может все значительно изменить.

Купите аксессуары

Для тех, кто не хочет смириться с ограничением камеры iPhone SE, существуют вспомогательные аксессуары. Вы можете приобрести переходник, который превратит ваш объектив в широкоугольный или телеобъектив.

Но будьте готовы заплатить, поскольку дешевые китайские переходники вряд ли будут иметь высокое качество.

Также существуют накладные фильтры, которыми можно улучшить фото, уменьшив блики и отражения на изображениях.

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