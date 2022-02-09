Из популярного среди молодежи TikTok удалили 91 млн опасных видео

Из социальной сети TikTok удалили 91 миллион опасного видеоконтента. Основной причиной является обеспечение безопасности несовершеннолетних пользователей.

Об этом говорится в отчете компании за третий квартал 2021 года. Для сравнения, во втором квартале это количество составляло 81 млн.

Согласно отчету, среди удаленного контента 88% стерли было стерто до того, как его увидели другие пользователи. 95% были удалены до поступления жалоб на них.

Несмотря на внушительное количество, 91 млн – это меньше 1% от всех загруженных видео за указанный период.

Также в 16,57% случаев на видео демонстрировали незаконные действия или товары.

Видео дня

В 11% случаев демонстрировалось обнаженное тело или секс.

Среди других причин жестокость, травля, домогательства, а также контент о диетах или на тему суицида.

Кроме того, 46,5 тысяч роликов удалили за распространение дезинформации о коронавирусе.

Как отмечает La Repubblica, руководитель отдела доверия и безопасности в TikTok Кормак Кинан подчеркнул, что компания продолжает расширять автоматическую систему, которая обнаруживает и удаляет контент, где есть определенный вид нарушений.

Он добавил, что это позволяет команде больше времени тратить на проверку контента, который не такой однозначный.

Как сообщал OBOZREVATEL, соцсеть Facebook в августе удалила российскую сеть аккаунтов, связанных с маркетинговой компанией, которая стремилась привлечь влиятельных лиц для распространения антипрививочных сообщений.