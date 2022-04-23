Интернет-оператор ФРИНЕТ возобновляет связь в Вышгородском районе

Интернет-оператор ФРИНЕТ шаг за шагом восстанавливает свою сеть после освобождения Киевской области от российских захватчиков.

На оккупированных территориях сети связи операторов намеренно уничтожались российскими войсками для того, чтобы отрезать жителей от внешнего мира.

Село Демидов Вышгородского района потерпело большие разрушения. Ведь с первых дней войны оно находилось в оккупации, а в окрестностях шли ожесточенные бои. В результате боев была разрушена дамба, село оказалось под угрозой затопления. Разрушенная дамба препятствовала поступлению воды в реку Ирпень из Киевского водохранилища.

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2 апреля ВСУ объявили об освобождении от захватчиков Вышгородского района. Сразу после освобождения на месте разрушенного моста через реку Ирпень в Демидове местные власти обустроили временную переправу, чтобы жители могли вернуться. В течение недель после разрушения дамбы река Ирпень заметно разлилась. Поля, огороды, дороги оказались в воде.

Магистральный кабель ООО "ФРИНЕТ", находившийся на опорных столбах, вследствие их разрушения был затоплен. В сложившейся ситуации мы понимаем, что быстро восстановить связь не удастся, так как кабель в прямом смысле слова необходимо вылавливать из воды. А люди уже начали возвращаться в свои дома и им нужна связь с внешним миром. Наша компания сразу как только получила разрешение местных властей и ВСУ направила аварийные бригады на восстановление услуги Интернет. На сегодняшний день работы по восстановлению сети все еще продолжаются, но уже проложено 2700 метров кабеля, в том числе по разливу Киевского моря.

Хотим заверить абонентов, что Интернет-связь в ближайшие дни будет возобновлена. Мы настойчиво работаем, чтобы каждый абонент как можно скорее мог восстановить связь с родными и получить доступ к информационному пространству. Отстроим страну вместе! Слава Украине!