ФРИНЕТ установил терминалы Starlink в населенных пунктах Бучанского района.

Компания ФРИНЕТ при содействии Министерства цифровой трансформации Украины, а также основателя Space X Илона Маска получила терминалы для налаживания спутникового Интернета Starlink.

Starlink – это глобальная спутниковая система для доступа в Интернет в труднодоступных уголках нашей планеты.

Сейчас в некоторых населенных пунктах сеть ФРИНЕТ получила сильные повреждения, в результате ожесточенных боев ВСУ с захватчиками. Одним из таких населенных пунктов является Королевка Бучанского района Киевской области. Там получил повреждения магистральный кабель, требующий серьезного восстановления, на это требуется определенное время, в том числе и из-за опасности минирования, которые оставили после себя оккупанты.

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Но мы не могли оставить своих абонентов в такое трудное время без Интернет-связи, поэтому пригодились терминалы Starlink, как временное решение для обеспечения Интернетом жителей Королевки.

Один из комплектов Starlink был установлен в помещении Королевского сельсовета, что позволило пользоваться услугами Интернет пока наши специалисты шаг за шагом восстанавливают сеть ФРИНЕТ.

Благодаря ВСУ мы побеждаем на поле битвы, а благодаря высоким технологиям наших партнеров мы побеждаем на информационном фронте.

Слава Украине! Победа за нами! Все будет Украина!