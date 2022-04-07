ФБР заявило об уничтожении инфраструктуры российских хакеров

Специалисты ФБР США лишили захватили и уничтожили инфраструктуру российских хакеров. Ее заразили вредоносными программами.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление официальных лиц. Такие действия были предприняты в качестве превентивной меры.

Отмечается, что сотрудники ФБР лишили хакеров контроля над тысячами маршрутизаторов и брандмауэров. Цель операции – помешать россиянам мобилизовать взломанные устройства в ботнет – сеть взломанных компьютеров, которые могут бомбардировать другие серверы вредоносным трафиком.

"Нам удалось разрушить этот ботнет до того, как они успели его использовать", – пояснил генпрокурор США Меррик Гарланд.

Видео дня

Ботнет контролировался с помощью вредоносного программного обеспечения под названием Cyclops Blink. Ранее его связывали с хакерской группой Sandworm, причастной к российской военной разведкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, хакеры Anonymous получили доступ к системе видеонаблюдения в московском Кремле. Они уже показали первые кадры и заявили о намерениях раскрыть все секреты российских властей.