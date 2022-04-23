Хакеры Anonymous "слили" в сеть 600 тыс. писем крупнейшего поставщика энергокомплекса России

Хакеры Anonymous, борющиеся с Россией на стороне Украины, совершили новый взлом важной для Кремля компании. Они "хакнули" электронную почту российского предприятия "Энерпред".

В итоге в распоряжении компьютерных гениев оказалось 645 000 электронных писем (432 ГБ). Полученные данные они опубликовали в открытом доступе, сообщается на странице организации в Twitter.

Слитые в интернет документы стратегического российского предприятия доступны на сайте DDoSecrets.

В Anonymous указали, что "Энерпред" – это крупнейший производитель гидравлических инструментов в России и СНГ, специализирующийся на энергетике, нефтехимии, угле, газе и строительстве.

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АО "Энерпред" было создано в 1991 году. На сайте указывается, что продукцию используют более 7,5 тыс. предприятий и организаций стран СНГ.

Основные потребители – это предприятия энергетики, нефтехимии, металлургии, угольной и газовой промышленности, строители, железнодорожники, мостостроители, предприятия городских муниципальных служб и другие.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Anonymous получили доступ к системе видеонаблюдения в московском Кремле. Они показали первые кадры, заснятые в кабинетах.

Также хакеры сообщили, что им удалось взломать базу данных Петербургского социального коммерческого банка, клиентами которого были олигархи. Anonymous пригрозили слить в сеть 800 Гб конфиденциальной информации.