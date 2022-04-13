Эксперты рассказали, как подготовить сад весной

Своевременная весенняя обрезка и опрыскивание растений – важный этап ухода за садом. Комплексный и правильный подход позволяет:

сформировать форму и высоту кроны, улучшить ее освещенность и проветривание;

продлить здоровье и долголетие дерева;

предотвратить появление и активность вредителей;

повысить качество плодов;

сделать стабильной урожайность.

Чтобы процедуры принесли желаемый результат, а не навредили растению, необходимо придерживаться рекомендаций по выбору садового инструмента, времени, способу обрезки и опрыскивания.

Не существует точного времени для обрезки деревьев – лучше ориентироваться на состояние растения. Рекомендуется проводить эту процедуру, когда оно находится в состоянии покоя, отсутствует активное сокодвижение. Также важно, чтобы погода была ясной, а температура воздуха не ниже –5°C. Подрезать деревья необходимо с учетом возраста, состояния и конечной цели:

формирующая обрезка позволяет задать правильный вид кроны. Проводится со второго года после высадки;

чтобы поддерживать результат предыдущей обрезки, для сформированного дерева необходимо проводить регулирующую. На этом этапе удаляются сухие и пустые ветки, освобождается центр дерева для доступа к солнцу и свету;

для деревьев в плохом состоянии проводят восстанавливающую обрезку, а омолаживающая стимулирует рост веток стареющих растений, продлевает их жизнь и плодородие, сводит к минимуму возможность заболеваний и заражения паразитами, повышает морозоустойчивость.

Помните, что весенняя обрезка является стрессом для растения и может его ослабить, поэтому придерживайтесь рекомендаций по погодным условиям, правилам определенного вида обрезки, используйте качественный инструмент. По завершению обеспечьте уход: подкормку удобрениями, полив, рыхление почвы и т.д.

Когда проводить опрыскивание – также зависит от климатических и погодных условий в текущем году. Кроме того, необходимо понимать, что это не одноразовая процедура и проводится в несколько этапов в течение сезона: от наступления первых теплых дней до завязывания плодов. Перед началом ухода растения необходимо подготовить: освободить ветки от остатков снега, обрезать сухие и поврежденные, осмотреть крону, очистить стволы и обработать приствольные круги.

Этапы обработки:

профилактическое опрыскивание ранней весной;

по зеленому конусу;

по розовому бутону;

обработка после цветения.

Чтобы эффективно обрабатывать деревья, необходимы садовые опрыскиватели.

Подобрать опрыскиватель можно в ассортименте украинского производителя Dnipro-M:

пневматические с объемом бака от 1 до 12 л – для ухода за за цветниками, комнатными растениями, овощными грядкам, обработки растений на небольшом расстоянии;

аккумуляторные с объемом бака от 8 до 16 л – имеют небольшой вес, непрерывно работают до 5 часов на одном заряде. Универсальны как для небольшого дачного участка, так и большого сада;

бензиновые с объемом бака 14 л – работают до 2 часов без перерыва и способны обрабатывать площадь до 5 Га. Оптимальный вариант для большого сада, виноградников, тепличных хозяйств и овощеводств.

Большой ассортимент моделей позволяет подобрать идеальный вариант для обработки сада и огорода различного размера.