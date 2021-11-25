'Черные' скидки на Huawei Watch 3: для тех, кто выбирает жизнь в стиле 'смарт'

Компания Huawei анонсирует "Черную пятницу" до 29 ноября, предлагая скидки для желающих приобрести серию смарт-часов Huawei Watch 3. Специальная цена акционных моделей: Huawei Watch 3 Pro Classic — 13 999 грн (ранее — 14 999 грн);

Huawei Watch 3 Black — 11 999 грн (ранее — 12 999 грн). Получайте непрерывный контроль состояния здоровья и персонального ассистента по тренировкам прямо на вашем запястье.

Отслеживайте состояние своего здоровья

Благодаря развитию новейших технологий, смарт-часы Huawei Watch 3 предлагают широкий диапазон инструментов для мониторинга жизненных показателей, которые могут предоставлять информацию о физическом состоянии круглосуточно.

Видео дня

Перед началом тренировки обследуйте свой организм: серия Huawei Watch 3 оснащена акселерометром, гироскопом и микрофоном. Функция круглосуточного непрерывного мониторинга сердечного ритма разработана для получения дополнительной информации о частоте сердечных сокращений во время активности и в состоянии покоя. Технология измеряет и столь важный сегодня уровень кислорода в крови.

Персональный ассистент по тренировкам

Устройства должны быть удобны и предоставлять всю необходимую информацию во время тренировок. Серия Huawei Watch 3 имеет более 100 спортивных режимов: 19 профессиональных, 12 — для тренировок под открытым небом и 7 — для тренировок в помещениях. Различные режимы созданы для удовлетворения потребностей как спортсменов-любителей, так и профессионалов.

Благодаря усовершенствованным датчикам и GPS-локализации смарт-часы серии Watch 3 обеспечивают постоянный мониторинг статуса тренировок. Пользователи могут отслеживать сожженные калории, интенсивность физических нагрузок, скорость и пройденную за день дистанцию. Этими данными можно в один клик поделиться с членами семьи и друзьями.

На страже здоровья

Участие в спортивных соревнованиях предполагает значительные физические нагрузки. Поэтому важно не переоценить собственный организм, ведь чрезмерность может привести к травмам. Huawei Watch 3 отслеживают температуру вашей кожи и уровень насыщения крови кислородом, а также предупреждают, если эти показатели вышли из нормы. Температура кожи измеряется не только во время тренировок, поэтому в случае перегрева смарт-часы сообщат вам об этом.

Помощник на каждый день

Кроме помощи в тренировках, смарт-часы серии Huawei Watch 3 круглосуточно мониторят уровень стресса и содержат рекомендации с дыхательными упражнениями для расслабления.

Технология Huawei TruSleep™2.0 обеспечивает мониторинг сердечного ритма, отслеживает дыхание во время сна и анализирует большие данные для оценки его качества. Благодаря ИИ-технологии Huawei смарт-часы определяют 6 типичных проблем со сном, чтобы предоставить персонализированные упражнения и предложения по их решению.

Датчики и новые алгоритмы, разработанные Huawei совместно со специалистами в сфере здравоохранения, могут выявлять сердечную аритмию. В таком случае смарт-часы пошлют сообщение о необходимости обращения к врачу. Это может предотвратить развитие распространенных сегодня сердечно-сосудистых заболеваний.

При падении человека Huawei Watch 3 автоматически переключатся в режим помощи. Если его не выключить в течение 60 секунд после падения, Huawei Watch 3 автоматически позвонят основному контакту из экстренного списка и отправят сообщение с текущим местоположением пострадавшего всем контактам из этого списка.

Благодаря серии Huawei Watch 3 Series исследовать свой организм стало проще. Смарт-часы легко соединять со смартфонами на любой операционной системе.

Детальнее ознакомиться с Huawei Watch 3, а также получить информацию о доступности смарт-часов из этой серии можно на официальном сайте Huawei.