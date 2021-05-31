Космический мусор попал в МКС и повредил станцию

Кусок космического мусора ударил и повредил часть Международной космической станции. Столкновение произошло из-за того, что объект был слишком мал для отслеживания.

Как сообщило издание Sciencealert, космический мусор задел роботизированную руку МКС Canadarm2. Инструмент все еще работает, но объект пробил теплоизоляцию и повредил нижнюю стрелу (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте новость до конца).

Когда именно произошло повреждение, неизвестно. Его впервые заметили 12 мая во время плановой проверки. NASA и канадское космическое агентство CSA совместно работали над тем, чтобы получить детальные снимки и оценить ущерб.

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"Несмотря на повреждения, результаты текущего анализа показывают, что эффективность руки остается неизменной. Canadarm2 продолжает выполнять запланированные операции", – отметили в CSA.

Издание отмечает, что случай с МКС - это напоминание о том, что данная проблема является бомбой замедленного действия. Космические агентства всего мира знают о ней. Более 23000 объектов отслеживаются на низкой околоземной орбите, чтобы помочь спутникам и МКС избежать столкновений, но все они размером с мяч для софтбола или больше. Все, что меньше этого размера, слишком маленькое для отслеживания, но эти объекты могут нанести значительный ущерб, в том числе пробить металлические пластины.

Хотя на этот раз МКС, похоже, повезло, проблема космического мусора усиливается. В прошлом году Международной космической станции пришлось трижды выполнить экстренные аварийные маневры, чтобы избежать столкновения с космическим мусором на высоте около 400 километров.

Космический мусор накапливается с момента запуска Sputnik-1 в 1957 году. Согласно отчету Европейского космического агентства, сейчас вокруг Земли вращается около 130 млн фрагментов антропогенного материала размером меньше миллиметра. Эта оценка не включает естественную космическая пыль.

Как сообщал OBOZREVATEL, в NASA заявили, что космический мусор вокруг Земли угрожает планете.