Acer Swift 3х: ноутбук с мобильной графикой нового типа

Компактный и производительный Acer Swift 3х с графикой Intel Iris Xe MAX

Как правило, пользователи ноутбуков должны выбирать между значительной автономностью и высокой производительностью. С появлением устройств на базе видеокарт Intel Iris Xe MAX – первого дискретного графического решения производителя, ситуация изменилась. Получить быстродействие и длительное время работы от аккумулятора в одном тонком и компактном корпусе Acer Swift 3х – теперь возможно.

Современный и легкий дизайн

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Вес устройства составляет всего 1,37 кг, компактный корпус изготовлен из легких алюминиевых сплавов с увеличенным запасом прочности. Экран с диагональю 14 дюймов обрамляют тонкие боковые рамки, экран занимает 84% площади верхней крышки. Устройство хорошо приспособлено для интенсивного использования на ходу, его удобно носить в небольшой сумке или рюкзаке. Особая конструкция экранного шарнира: в раскрытом виде он приподнимает нижнюю часть под небольшим углом, что способствует более эффективному охлаждению. Ноутбук доступен в двух цветах: "синий туман" и "золото сафари", имеет подсветку клавиатуры и устройство для считывания отпечатков пальца.

Особенности оснастки

Утонченный Swift 3х скрывает мощную комбинацию из 4-ядерного процессора Intel Core 11-го поколения и дискретной графической карты Intel Iris Xe MAX с 4 ГБ выделенной памяти, работающей на частоте 1,65 ГГц и располагает до 96 вычислительными потоковыми конвейерами. Сам процессор также имеет встроенное графическое ядро Iris Xe. В зависимости от нагрузки, благодаря интеллектуальному переключению, используется или мощная внешняя, или экономическая встроенная видеокарта. Благодаря балансировке рассеиваемой мощности (TDP) между графикой и CPU ноутбук не подвержен перегреву. Этому также способствует усовершенствованная система охлаждения с несколькими режимами работы, которые быстро переключаются сочетанием горячих клавиш. Уровень производительности предусматривает игру в разрешении 1080р со средними настройками графики, либо комфортное редактирование мультимедиа.

Оснащение Swift 3х предусматривает 16 ГБ ОЗУ DDR4 и вместительный SSD NVMe объемом до 1 ТБ. В наличии два слота для накопителей, однако ОЗУ распаяно на плате. Предусмотрены современные интерфейсы передачи данных: USB 3.2, USB-C, Thunderbolt 4 и Wi-Fi 6 (GIG +), который почти в три раза эффективнее предшественников.

Яркий экран

Устройство оборудовано качественным 14-дюймовым дисплеем с матрицей Full HD IPS, которая обеспечивает широкие углы обзора и убедительное отражение цветов и оттенков. Благодаря высокой яркости экрана, работать с Swift 3х комфортно при любом освещении. Матрица отображает 98% цветового пространства sRGB, что гарантирует живые и насыщенные цветами изображения на экране. Технология Acer ExaColor настраивает цветовую температуру и гамма-коррекцию для лучшего визуального восприятия информации на экране. Функция Color Intelligence динамично регулирует параметры экрана в режиме реального времени, улучшает цвет, яркость и насыщенность изображения.

Автономность на целый день

Acer Swift 3х хорошо приспособлен для длительного использования без доступа к питанию от электросети. Мощная батарея 58,7 Вт-ч обеспечит до 17,5 часов автономной работы. Функция быстрой зарядки экономит время: первые 30 минут подзарядки обеспечат до четырех часов работы устройства.

Цены и доступность

Ноутбуки Acer Swift 3х доступны в Украине в следующих конфигурациях: