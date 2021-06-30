В Харькове определился чемпион Украины по спортивному покеру

На серии Ukraine Championship в 8 титульных турнирах было разыграно более 3,700,000 призовых гривен.

В Харькове завершилась крупная серия турниров по спортивному покеру Ukraine Championship. Чемпионат проводила Всеукраинская федерация спортивного покера при поддержке Министерства молодёжи и спорта Украины, а также PokerMatch. За девять дней в турниры серии было сделано более 2,500 входов, а общий призовой фонд события составил более 3,700,000 гривен! В новом харьковском клубе спортивного покера Full House Kharkiv в турнирах по Безлимитному Холдему и Омахе боролись спортсмены из более чем 40 городов Украины и гости из-за рубежа.

Видео дня

Главное событие серии – турнир Ukraine Championship – вызвал небывалый ажиотаж. В Main Event было сделано 662 входа, и покеристы разыграли более 1,171,000 грн призовых. В итоге медали чемпионата достались киевлянам. Чемпионом Украины стал Александр Штанько (вместе с кубком, дипломом от Федерации и золотой медалью Саша получил 260,000 гривен призовых), второе место занял Дмитрий Шибенок, а третье — Рустам Гаврилюк.

Генеральным партнёром серии выступил крупнейший покерный рум Украины PokerMatch. Ежедневно на серии проходили конкурсы и розыгрыши, в которых участники серии получали приятные подарки от PokerMatch — фирменный мерч, эксклюзивные колоды карт, турнирные деньги на счёт и многое другое. Уверены, что у всех покеристов серии от этих розыгрышей остались приятные эмоции.

Серия Ukraine Championship стала заметным событием спортивной жизни Украины и показала, что покер в стране развивается и привлекает всё больше и больше участников. Неповторимая атмосфера живой игры, встречи старых друзей и новые знакомства, невероятные раздачи и, конечно, крутые победы — всего этого на серии было в избытке.

Безусловно, покерные live-события в Украине будут продолжаться, и новая мощная серия уже не за горами.