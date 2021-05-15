Успехи Луческу в Киеве вызвали восторг РосСМИ: спортивные итоги 14 мая

Луческу в Киеве "сломал все шаблоны" и вызвал восторг у росСМИ, а в прессе просочилась информация, что Ястремская объяснила допинг сексом с бывшим парнем.

Кроме того, тренер "Зари" признался, что "Динамо" преобразовалось и стало машиной старого формата.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 14 мая. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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