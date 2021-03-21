Усика словили на лжи: спортивные итоги 20 марта

Максим Иншаков Спорт 09:15, 21.03.2021 Обновлено: 09:33, 21.03.2021

Промоутер британского супертяжа заявил о лжи Усика, а украинский боксер сдался в Москве.

Кроме того, стало известно, что первым делом купил Фьюри, подписав контракт на бой с Джошуа

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 20 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Промоутер британского супертяжа заявил о лжи Усика

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Стало известно, что первым делом купил Фьюри, подписав контракт на бой с Джошуа. Фотофакт

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