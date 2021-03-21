Усика словили на лжи: спортивные итоги 20 марта
Промоутер британского супертяжа заявил о лжи Усика, а украинский боксер сдался в Москве.
Кроме того, стало известно, что первым делом купил Фьюри, подписав контракт на бой с Джошуа
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 20 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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