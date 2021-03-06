Усик рассказал, как едва не умер: спортивные итоги 5 марта
Усик рассказал Оксане Марченко о том, как едва не умер, а календарь с раздетыми девушками на Кубке мира ужаснул биатлонисток.
Кроме того, американский боксер заявил о мести Усику и одноклубник Зинченко закрутил роман с моделью во время карантина
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 5 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
Усик рассказал Оксане Марченко о том, как едва не умер
Календарь с раздетыми девушками на Кубке мира ужаснул биатлонисток. Фотофакт
Американский боксер заявил о мести Усику
Многие удивлялись, когда говорил, что болел за "Динамо" Киев, – легенда сборной России
Одноклубник Зинченко закрутил роман с моделью во время карантина: фото девушки
Шевченко не вызвал в сборную Украины лидера "Динамо"
Украинский боксер нокаутом проиграл первый бой в карьере, побеждая по очкам
Арум не даст мне подраться с Ломаченко, – непобедимый чемпион мира
"Манчестер Сити" готовит улучшенный контракт для Зинченко – СМИ