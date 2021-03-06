Усик рассказал, как едва не умер: спортивные итоги 5 марта

Усик рассказал Оксане Марченко о том, как едва не умер, а календарь с раздетыми девушками на Кубке мира ужаснул биатлонисток.

Кроме того, американский боксер заявил о мести Усику и одноклубник Зинченко закрутил роман с моделью во время карантина

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 5 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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