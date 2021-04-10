Усик показал себя в кардинально новом виде: спортивные итоги 9 апреля
Знаменитый украинский супертяж Александр Усик кардинально сменил имидж и показал себя в новом виде, а Владимир Кличко ответил на вопрос о Путине.
Кроме того, боксершу из-за откровенного наряда на взвешивании обвинили в неуважении к спорту.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 9 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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