Усик показал себя в кардинально новом виде: спортивные итоги 9 апреля

Знаменитый украинский супертяж Александр Усик кардинально сменил имидж и показал себя в новом виде, а Владимир Кличко ответил на вопрос о Путине.

Кроме того, боксершу из-за откровенного наряда на взвешивании обвинили в неуважении к спорту.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости пятницы, 9 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

Усик кардинально сменил имидж. Фото и видео

Боксершу из-за откровенного наряда на взвешивании обвинили в неуважении к спорту. Фотофакт

Бой Усик – Джойс будет худшим среди тех, которые видела публика, – отец Фьюри

Владимир Кличко ответил на вопрос о Путине

Владимир Кличко объяснил, почему Украина победит в войне с Россией

Владимир Кличко: я выбрал бокс не из-за любви к спорту

Бывшая подруга Неймара стала участницей российского "Холостяка". Фото девушки