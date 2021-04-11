Усик лишился авто, триумф Украины в Москве: спортивные итоги 10 апреля

Максим Иншаков Спорт 09:15, 11.04.2021

Показано, как у Усика забирали машину в центре Киева и Украина в Москве выиграла десятое "золото" чемпионата Европы по тяжелой атлетике

Кроме того, украинский чемпион-тяжелоатлет потроллил россиян после победы на ЧЕ: вчера приснился сон прекрасный – Москва сгорела целиком

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 10 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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