Украинские студенты завоевали 4 медали на чемпионате Европы по бадминтону среди заведений высшего образования

Серебро и 3 бронзы – достижение наших бадминтонистов, представлявших студенческий спорт Украины на соревнованиях в Венгрии.

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Об этом сообщили в комитете по физическому воспитанию и спорту МОН Украины.

Серебряным призером в мужском одиночном разряде стал Вячеслав Яковлев из николаевского Национального университета кораблестроения имени адмирала Макарова. В паре с Валерией Рудаковой он также завоевал бронзу в миксте.

Студенты из Николаева также заняли третье место в командных соревнованиях. Кроме Вячеслава с Валерией, в составе команды играли Валерия Масайло, Дарья Пойда, Владимир Колузаев и Игорь Калиниченко.

В парных состязаниях девушек бронзу взяли Анастасия Ерохина и Варвара Фролова из Харьковского политехнического института.

Валерия Рудакова, студентка НУК имени адмирала Макарова: "Очень круто прошел командный турнир и микст, где мы заняли третьи места. В паре с Валерией Масайло мы заняли пятое место – неплохо, но могло быть и лучше, равно как и в одиночке. Я травмировалась и поэтому не смогла показать свой самый высокий уровень. Впрочем, в общем-то я очень довольна этим турниром. Была классная атмосфера. Хочу вернуться в следующем году, чтобы взять золотые медали – во всех категориях".

"Бадминтон – один из самых массовых и интересных видов спорта в Украине, и не только среди учеников и студентов. Он популярен и доступен, ведь играть в бадминтон можно буквально где угодно, не обязательно в спортивном зале. Ракетки, воланчик – и вперед", – говорит глава комитета по физическому воспитанию и спорту МОН Украины Вадим Стеценко.

"Что же касается собственно спортивной составляющей, то количество желающих реализоваться в этом виде спорта тоже растет: стоит лишь посмотреть на количество участников Универсиад и Гимназиад Украины. А благодаря высокому уровню конкуренции имеем такой блестящий результат на международной арене. Спасибо студентам-спортсменам, тренерам, ректорам, преподавателям и всем, кто присоединился к этому достижению!", – заметил Вадим Стеценко.

Отметим и еще одну украинку, которая прекрасно выступила на чемпионате Европы: стала чемпионкой в одиночном разряде и серебряным призером в миксте и женской паре. Это Мария Столяренко, выступавшая за Страсбургский университет (Франция). Мария – игрок сборной Украины (дебютировала во взрослой команде уже в 16). Бадминтоном начала заниматься в 6 лет во время учебы в Харьковском лицее искусств №133. Училась в Харьковском политехническом институте, но после начала полномасштабного вторжения уехала из страны. Временно проживает и тренируется в Страсбурге.