Украинку Костюк в Австралии перед турниром посадили на жесткий карантин без права тренировок

Третья ракетка Украины Марта Костюк и еще 23 теннисиста проведут 14 дней на строгом карантине в Австралии, перед турниром Большого шлема Australian Open, который пройдет в Мельбурне с 8 по 21 февраля 2021 года.

Как написала в Twitter украинка, у одного из пассажиров ее рейса из Абу-Даби диагностировали COVID-19. Из-за этого все 64 человека, летевших в Мельбурн, проведут две недели в отеле, без права покидать его.

В число спортсменов попали Анжелик Кербер, Бьянка Андрееску, Каролина Плишкова, Белинда Бенчич, Мария Саккари, Светлана Кузнецова и украинка Даяна Ястремская, которая отстранена от соревнований из-за допинга, но все равно полетела в Австралию.

В Австралии по протоколу безопасности связанному с пандемией коронавируса все приезжие должны 14 дней находится на самоизоляции. Участникам Australian Open сделали исключение на 5 часов в день: 2 часа можно потренироваться на корте, еще 2 часа позаниматься в тренажерном зале и один час дается на еду.

Костюк и остальные теннисисты оказались лишены этой привилегии.

В интервью BTU.org.ua Марта заявила, что они находятся в несправедливой ситуации. Теннисистка предложила остальным игрокам тоже пойти на карантин и рассказала о плохих условиях в отеле.

По словам Костюк, у нее в номере проблемы с wi-fi, она не может позвонить тренеру по физподготовке, чтобы получить задания и тренироваться в номере.

"Нам нужно дать беговые дорожки в номер или велосипед, который можно было изначально попросить. Я этого не сделала тогда, потому что не рассчитывала, что буду все время сидеть в номере, и он был мне не нужен", – возмутилась спортсменка

Костюк считает, что организаторам стоит дать им приоритет на тренировки перед первым туром.

"Чтобы у нас было больше возможности подготовиться, хотя, конечно, все понимают, что за пару дней сделать это будет практически невозможно. И потом тоже поставить нас самыми последними в расписании", – подытожила украинская теннисистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Абу-Даби Костюк завершила выступления на стадии полуфинала.