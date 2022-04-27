Связана с Украиной. Свитолина показала, как на самом деле выглядит ее 'истинная любовь'

Знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина призналась в любви к борщу. 27-летняя одесситка посетила свое любимое кафе в Женеве (Швейцария) и там заказала тарелку главного блюда Украины.

"Истинная любовь", – подписала снимок спортсменка, добавив два смайлика в виде сердечка желтого и голубого цветов.

В комментариях иностранные болельщики уточняют, борщ ли на фотографии.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Свитолина вместе с другими украинскими звездами тенниса потребовала отстранить Россию и Беларусь от всех турниров.

Муж Элины французский теннисист Гаэль Монфис признался, что ему тяжело наблюдать за страданиями его второй половинки на фоне нападения России на Украину.

После победы над первой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым на турнире в американском Индиан-Уэллсе спортсмен из Парижа выразил поддержку жене и украинцам.