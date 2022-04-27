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Связана с Украиной. Свитолина показала, как на самом деле выглядит ее "истинная любовь"

Максим Иншаков
Теннис
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Связана с Украиной. Свитолина показала, как на самом деле выглядит ее 'истинная любовь'

Знаменитая украинская теннисистка Элина Свитолина призналась в любви к борщу. 27-летняя одесситка посетила свое любимое кафе в Женеве (Швейцария) и там заказала тарелку главного блюда Украины.

"Истинная любовь", – подписала снимок спортсменка, добавив два смайлика в виде сердечка желтого и голубого цветов.

Свитолина и борщ

В комментариях иностранные болельщики уточняют, борщ ли на фотографии.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Свитолина вместе с другими украинскими звездами тенниса потребовала отстранить Россию и Беларусь от всех турниров.

Элина Свитолина

Муж Элины французский теннисист Гаэль Монфис признался, что ему тяжело наблюдать за страданиями его второй половинки на фоне нападения России на Украину.

Гаэль Монфис и Элина Свитолина

После победы над первой ракеткой мира россиянином Даниилом Медведевым на турнире в американском Индиан-Уэллсе спортсмен из Парижа выразил поддержку жене и украинцам.