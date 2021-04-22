Свитолина в напряженном матче вышла в четвертьфинал престижного турнира в Штуттгарте
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) вышла в 1/4 финала турнира WTA 500 в Штутгарте.
Наша соотечественница, сеянная под четвертым номером, в двух сетах одолела экс-первую ракетку мира Анжелик Кербер из Германии (№26 WTA) – 7:6 (6:4), 6:3.
2018: Quarterfinalist— wta (@WTA) April 22, 2021
2021: Quarterfinalist@ElinaSvitolina defeats Kerber in straight-sets, 7-6(4), 6-3.#PorscheTennis pic.twitter.com/WIqsdlWxyl
В первой партии обе спортсменки устроили настоящую зарубу, доведя игру до тай-брейка, где увереннее сыграла наша соотечественница. Второй сет Элина провела гораздо увереннее, не дав оппонентке ни единого шанса.
За полтора часа на корте Свитолина сделала 3 брейка и проиграла 2 гейма на своей подаче. В активе украинки 26 виннеров при 21 невынужденной ошибки.
В четвертьфинале 26-летняя одесситка сразится с Петрой Квитовой из Чехии. 10-й номер в рейтинге WTA.
Как сообщал OBOZREVATEL, 17 апреля Элина Свитолина и остальная сборная Украины эффектно отпраздновали победу над Японией в плей-офф Кубка Билли Джин Кинг (ранее Кубок Федерации), пробежав с сине-желтым флагом.