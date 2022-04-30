Легендарный Борис Беккер получил 2,5 года тюрьмы

Бывший чемпион Wimbledon Борис Беккер приговорен к двум с половиной годам тюремного заключения за сокрытие активов и кредитов на сумму 2,5 миллиона фунтов стерлингов. На такую махинацию знаменитый теннисист пошел, чтобы не платить по долгам, сообщает BBC.

54-летний Беккер, шесть раз выигрывавший турниры Большого шлема, был признан виновным по 4-м пунктам обвинения в соответствии с Законом о несостоятельности.

В июне 2017 года немецкий спортсмен не выплатил кредит в размере более 3 миллионов фунтов стерлингов, выданный на покупку поместья на Майорке (Испания), и был признан банкротом.

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Судья Дебора Тейлор, обращаясь к Беккеру, сказала, что учла его предыдущую судимость за уклонение от уплаты налогов в Германии в 2002 году.

"Вы не прислушались к предупреждению, и к тому шансу, который вам дал условный приговор. Это является серьезным отягчающим обстоятельством", – отметила Тейлор.

Беккер был должен кредиторам почти 50 миллионов фунтов стерлингов. По закону он был обязан раскрыть все свои активы, чтобы его доверенное лицо могло распределить имеющиеся средства.

Во время рассмотрения дела присяжные пришли к выводу, что Беккер действовал "умышленно и нечестно". Они установили, что экс-чемпион скрыл 1 миллион фунтов стерлингов, полученных от продажи принадлежащего ему дилерского центра Mercedes в его родном немецком городе Лаймен, скрыл банковский кредит в размере почти 700 000 фунтов стерлингов на дом, а также доход от продаж акций технологической фирмы стоимостью 66 000 фунтов стерлингов.

Также было обнаружено, что он перевел более 390 000 фунтов стерлингов со своего бизнес-счета девяти другим лицам, включая счета бывшей жены Барбары и бывшей жены Шарли "Лилли" Беккер.

Адвокат Беккера Джонатан Лейдлоу, королевский адвокат, заявил суду, что "падение звезды тенниса" разнесло "его репутацию в клочьях".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее звезда мадридского "Реала" бразилец Марсело получил четыре месяца тюрьмы за уклонение от уплаты налогов в Испании.