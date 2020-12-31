Пандемия коронавируса не обошла стороной и теннис. Был отменен Уимблдон, без зрителей прошел Открытый чемпионат США, не состоялись многие выставочные турниры.

Несмотря на COVID-19, популярный теннисный турнир Ролан Гаррос в Париже все же прошел, хоть и был перенесен с августа на сентябрь. И собрал он известных мастеров большой ракетки.

На одном дыхании провел турнир испанец Рафаэль Надаль. В финале он встретился со своим многолетним соперником сербом Новаком Джоковичем. Это было 56-е "свидание" первой и второй ракеток мира. На парижском корте испанец играл вдохновенно и внешне легко победил – 6:0, 6:2, 7:5. Правда, в споре этих двух мастеров все равно по общему количеству побед ведет серб – 29:27.

Это был для Надаля 13-й титул победителя Открытого чемпионата Франции. После этого по общему количеству трофеев на турнирах "Большого шлема" Рафаэль догнал швейцарца Роджера Федерера.

Если состав мужского финала в большей степени был прогнозированным, то спор у женщин преподнес сюрприз. Париж открыл новое имя в мире тенниса. Также из-за проблем со здоровьем, возникшими на грунтовом корте, была вынуждена сняться легендарная американка Серена Уильямс, а ее коллеги из числа фавориток зачехлили ракетки задолго до финала. Наша же надежда – первая ракетка Украины Элина Свитолина – в четвертьфинале уступила 23-летней аргентинке Надежде Подорошке, имеющей украинские корни.

Уверенно продвигалась по турнирной сетке талантливая 19-летняя польская теннисистка Ига Швентек. Она не отдала соперницам ни одного сета, в том числе в финальной встрече с чемпионкой Уимблдона американкой Софией Кенин. Тем самым Ига первой среди польских теннисистов выиграла турнир Roland Garos.

Почетный житель Сан-Лоренцо

Рафаэль Надаль стал почетным жителем города Сан-Лоренцо, а одна из улиц будет переименована в его честь. Так местные власти поблагодарили теннисиста за то, что в 2018 году во время наводнения на Мальорке он помог жителям справиться с катастрофой. Помимо финансовой помощи Рафа помогал землякам справиться с последствиями катаклизма, от которого пострадало более 35 тысяч людей. Он даже на время поселил наиболее пострадавших от наводнения в своей теннисной академии. Надаль поддержал соотечественников и во время пандемии. Он призвал испанских спортсменов собрать средства на борьбу с коронавирусом. Инициативу Рафы поддержали многие звезды, среди которых теннисисты Давид Феррер и Гарбинье Мугуруса, а также футболист Икер Касильяс.

Мячик попал в шею

В четвертом круге Открытого чемпионата США-2020 неприятный инцидент произошел с сербом Новаком Джоковичем. Первая ракетка мира в сердцах вынул мяч из кармана шорт и, не глядя, ударил в сторону. Получилось же так, что попал в шею женщине-судье на линии, да так сильно, что она упала и некоторое время не могла нормально дышать. В итоге серба дисквалифицировали, и он прекратил участие на турнире, в котором был одним из главных фаворитов.

Друзья, а теперь полистаем страницы теннисной энциклопедии OBOZREVATEL.

9 февраля 1900 года. Дуайт Дэвис предложил проводить международные командные соревнования по теннису и передал в Ассоциацию тенниса США купленную им серебряную салатницу – будущий трофей победителя.

17 сентября 1927 года. Рене Лакост в финале последнего открытого чемпионата Франции на траве победил Билла Тилдена 6:4, 4:6, 5:7, 6:3, 11:9. Со следующего года турнир стали проводить на грунте. А Лакост, завершив карьеру через два года, еще через четыре основал одноименную компанию.

20 сентября 1973 года. Прошла "битва полов" – теннисный матч между 29-летней американкой Билли Джин Кинг и теннисистом-ветераном Бобби Риггсом, которому на тот момент было 55 лет. Победа Кинг способствовала борьбе теннисисток за равные с мужчинами призовые.

13 августа 1999 года. На специально созванной пресс-конференции Штеффи Граф объявила о завершении карьеры. Свое решение немка объяснила отсутствием мотивации: "Мне уже просто нечего доказывать. Я больше не получаю удовольствия от игры".

11 сентября 1999 года. Серена Уильямс в 17 лет выигрывает первый титул на турнирах "Большого шлема", обыграв в финале US Open швейцарку Мартину Хингис. На пути к титулу Серена обыграла трех из четырех на тот момент сильнейших теннисисток мира, кроме своей старшей сестры Винус.