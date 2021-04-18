"Динамо" победило "Шахтер", заявление Джошуа про бой с Фьюри: спортивные итоги 17 апреля
"Динамо" обыграло "Шахтер" и приблизилось к чемпионству Украины, а Джошуа сделал заявление о бое с Фьюри.
Кроме того, Луческу не смог сдержать эмоций в прямом эфире после вопроса о "Шахтере".
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