"Динамо" победило "Шахтер", заявление Джошуа про бой с Фьюри: спортивные итоги 17 апреля

"Динамо" обыграло "Шахтер" и приблизилось к чемпионству Украины, а Джошуа сделал заявление о бое с Фьюри.

Кроме того, Луческу не смог сдержать эмоций в прямом эфире после вопроса о "Шахтере".

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости субботы, 17 апреля. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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