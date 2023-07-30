'Звонки из Москвы' и 'человек в черном'. В скандале с Харлан на ЧМ по фехтованию возник новый поворот

Старший тренер сборной США по фехтованию Юрий Гельман в интервью с известной российской писательницей и журналисткой Юлии Латыниной, заявил, что решение о наказании для украинский саблистки Ольги Харлан курировалось Москвой. По словам Гельмана, ему об этом стало известно от людей из комиссий и от самой Харлан.

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Тренер рассказал, что украинке была уже присуждена победа, а в протоколах стояло, что она выиграла и прошла в следующий тур. Он разговаривал с украинской фехтовальщицей через 20 минут после матча, и она была уверена, что все хорошо, но потом все поменялось.

"Был какой-то человек. Непонятно кто он, и что он. В черном костюме с галстуком. Он был с кем-то все время на телефоне и требовал, чтобы это все выполнялось. Это длилось до тех пор, пока не обратили внимание, что у него аккредитация чужая и его вывели. Это был явно не фехтовальщик, потому что мы друг друга знаем. Никто его не знал", – отметил Гельман.

На уточняющий вопрос Латыниной, с кем говорил этот незнакомец по телефону, тренер предположил, что на втором конце провода было руководство Международной федерации фехтования (FIE) из Москвы.

"Я так понимаю, как мне сказали, были звонки из Москвы, чтобы соблюдался протокол и технически - да, это правильно. Они собрали комиссию, которая и приняла решение о "черной карточке. Говорят, что он требовал, чтобы выполнялись все правила. Что надо пожать руку. Если не пожали руки, то "черная карточка" и требовал, чтобы все это выполнили", – добавил Гельман.

Гельман подытожил, что FIE является самой коррумпированной федерацией в мире.

"Ею до марта 2022-го правил российский олигарх Алишер Усманов. Все руководство поставлено им и они лоббирует его и российские интересы", – подытожил специалист американской сборной.

Как сообщал OBOZREVATEL, Харлан победила россиянку Анну Смирнову в 1/32 чемпионата мира 2023 года в Милане. Наша соотечественница после боя отказалась пожимать руку сопернице, которая устроила настоящий цирк, отказываясь покидать дорожку.

Представительница РФ подала протест на результат дуэли, который был отклонен. Пропагандистский телеканал "Матч ТВ" опубликовал фото доноса, который Анна Смирнова написала на Ольгу. В результате FIE дисквалифицировала Харлан с ЧМ-2023, но на следующий день приостановила свое решение.

Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира.

Отметим, что Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

После громкой огласки в мировых СМИ, на скандал отреагировал и МОК, приняв сенсационное решение по украинке.

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