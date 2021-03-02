Звездный боец UFC признался, что вышел пьяным на чемпионский бой

Звездный боец смешанных единоборств Паулу Коста (13-1) признался, что был пьян, когда выходил на бой за титул чемпиона UFC в среднем весе против Исраэля Адесаньи (20-0) в сентябре 2020 года.

Бразилец рассказал, что очень хотел спать, но не мог заснуть из-за судорог, поэтому выпил целую бутылку вина. Боец заявил, что признает свою ошибку и винит в этой ситуации только самого себя.

"Я был пьян, когда выходил на бой. Возможно, у меня было похмелье. Я не мог спать из-за судорог в икрах. Не забывайте, что бой начинался в 9 часов утра по местному времени. Я должен был вставать в 5 часов, чтобы размяться и растянуться. Это моя ошибка, и я никого не виню, поскольку я сам сделал такой выбор. Я пытался заснуть, так как бодрствовал на протяжении 24 часов. Я выпил слишком много вина. Сначала я осушил один бокал, затем второй, затем полбутылки, но не смог отключиться. Мне пришлось выпить ее до дна", – цитирует слова Косты издание MMA Fighting.

Напомним, что титульный поединок между бойцами на UFC 253 закончился досрочной победой Адесаньи во втором раунде.

Как сообщал OBOZREVATEL, после этого боя зрители заметили, что у Исраэля обвисла правая грудь. Позже нигериец признался, что это связано с тем, что он слишком часто употребляет марихуану.