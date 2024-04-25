Звезда украинской гимнастики выиграла конкурс красоты в США в 47 лет: как выглядит олимпийская чемпионка

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике и мультимедалистка Игр-1992 в Барселоне Татьяна Гуцу выиграла конкурс красоты "Миссис Мичиган-2024". Украинка обошла всех конкуренток в штате Великих озер и теперь поборется за всеамериканскую корону.

Про свой новый статус 47-летняя Татьяна сообщила в социальных сетях, выложив соответствующую фотосессию.

"Официальная фотосессия в роли миссис Мичиган. Большое спасибо моей личной команде моему сыну Энтони и мужу Роберту, люблю тебя, спасибо за поддержку", – написала Гуцу под фотографиями с короной и лентой "Миссис Мичиган".

Теперь уроженка Одессы будет бороться за титул Миссис США в Омахе, штат Небраска, 3 августа 2024 года.

Напомним, что после Олимпиады-1992 15-летняя Гуцу завершила карьеру. Как признавалась позже гимнастка, она осуществила свою мечту, стала чемпионкой в многоборье и команде, и просто не знала, куда двигаться дальше.

Правда, потом возобновила тренировки в Конча-Заспе и подумывала о возвращении, но тут в 1994-м ее пригласили в США на открытие гимнастической школы. 17-летняя Гуцу согласилась съездить за океан, что и предрешило ее дальнейшую жизнь.

"В Украине тогда было очень трудное время: 90-е… Мою квартиру в тот период обокрали три раза, вынесли почти все, включая золотую медаль Олимпиады. Когда я получила приглашение в Америку, то увидела в этом выход на другой уровень – решила воспользоваться шансом, чтобы изменить свое будущее и стать уважаемой и признанной спортсменкой и помогать родителям", – призналась Гуцу в интервью sports.ru.

Гимнастка осталась в Америке тренировать, начиная с зарплаты в 8 долларов 25 центов в час. Начинала с такого загадочного для Украины вида, как батан: "Кидаешь палочку, и она делает выкрутасы. Когда я пришла в одну из компаний, хозяйка мне сказала: "Есть группа, 20 человек, – занимайся. А я даже не знала, как держать эту палку, – попросила детей, чтобы они мне показали. И потом из своей фантазии их учила".

В 2016-м Татьяна наконец-то открыла свою академию гимнастики в Мичигане, напоминающем ей родную Одессу. А через три года организовала соревнования Tatiana Gutsu Crystal Cup.

Также спустя 26 лет после инцидента украинка нашла в себе силы рассказать о том, что в Штутгарте в 1991 году 15-летнюю девочку изнасиловал многократный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике беларус Виталий Щербо – как говорила Татьяна, "монстр, который держал меня в клетке на протяжении долгих лет".

Слова одесситки имели эффект взорвавшейся бомбы. Все, кто были причастны в тот момент к сборной СССР, начали отнекиваться и делать вид, что ничего не замечали. Щербо заявил, что подал на одесситку в суд за клевету, но в 2021 году Гуцу рассказала в интервью, что правда оказалась на ее стороне: "Имея весомые доказательства, я дважды выиграла суд". И вопрос был закрыт.

Сейчас Татьяна счастлива в браке, воспитывает сына. А после открытия своей академии помогала детям из Украины – детским домам Одессы, Киева и Харькова. Высылала одежду, спорттовары, книги и автографы, чтобы вдохновить и поддержать морально. Также поддерживает Украину в войне с Россией.

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