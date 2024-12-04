Звезда украинской гимнастики решил сменить гражданство и отказаться от сборной – СМИ

Знаменитый украинский гимнаст Илья Ковтун больше не намерен выступать за национальную команду. Вместе со своей тренеркой 21-летний вице-чемпион Олимпийских игр 2024 года в Париже нацелен на смену спортивного гражданства и переход в сборную Хорватии.

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Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает портал Tribuna.com. По его данным, Ковтун и его наставница Ирина Горбачева не возвращались в Украину после завершения Олимпиады в столице Франции, где Илья завоевал "серебро" в соревнованиях на брусьях.

уроженец ЧеркассВесь 2024 год спортсмен тренировался в Хорватии, цвета которой не против защищать. Окончательное решение о переходе будет принято до конца нынешнего года.

Отметим, что Ковтун является одним из самых талантливых украинских спортсменов. В 2024-м он также завоевал три золотых медали на чемпионате Европы в Римини.

Ранее в интервью OBOZ.UA Горбачева отмечала, что Украина ничего не вложила в подготовку ее подопечного к ОИ-2024. "Мы все делали за свой счет – и учебно-тренировочные сборы во время войны, и операции. Мы обращались, но нам только давали отписки, что никто не может помочь. Помогали нам мои товарищи иностранцы и друзья из Украины, которые не связаны со спортом", – говорила специалистка.

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