Звезда конного спорта провела мастер-класс в Киеве

В конном спорте можно и 63 Олимпиаду выиграть, как Ник Скелтон, и это одной из самых ценных качеств этого красивого и сложного спорта. В нем нет предела совершенству. Нет потолка. Всегда есть куда расти. Всегда есть, чему учиться.

1 и 2 февраля в Киеве, по инициативе сообщества молодых всадников Youngrider2youngrider (молодой всадник – молодому всаднику), организованного украинской всадницей Анастасией Бондаревой, которая уже более 7 лет успешно выступает на международных турнирах и получает призовые места, прошел мастер-класс от Джанель Ларссон по конкуру.

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Джанель является членом Национальной сборной Швеции по конкуру и согласилась поделиться своим опытом с представителями юного поколения украинского конного спорта. Это событие стало настолько весомым в нашем конном спорте, что собрала спортсменов не только из Киева, но и из Одессы, Харькова, Тернополя.

"Проект Youngrider2youngrider создан для того, чтобы привнести европейское видение и мышление нашим спортсменам. Европейские спортсмены обладают большим опытом в соревнованиях, у них больше выбор тренеров и возможностей узнавать новое. Мы хотим привозить как можно больше всадников из Европы, которые могут дать многое нашим спортсменам. Этот проект эксклюзивный и аналогов ему на сегодня нет", – говорит Бондарева.

Ранее Анастасия уже проводила мастер-класс для юных всадников и фидбек был такой ошеломляющий, что было принято решение развивать этот проект дальше. Приезд Джанель был очень ожидаем, ведь спортсмены такого уровня редко приезжают в Украину. Что тут сказать – очень радует, что такая инициатива появилась и получила право на жизнь, что судьба конного спорта Украины не безразлична нашим молодым всадникам и они вкладываются в его становление и развитие.