'Звери! Свиньи!' В России закатили истерику из-за категоричного решения МОК

Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова пришла в ярость из-за решение Международного олимпийского комитета (МОК) не допустить Россию к юношеской ОИ-2024. Она назвала это подготовкой к отстранению представителей страны-агрессорки от взрослых Игр-2024 в Париже.

Об этом Тарасова заявила в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Бывшая фигуристка не нашла ничего лучшего, кроме как откровенно оскорбительно высказываться в адрес спортивных функционеров, в очередной раз продемонстрировав воинственность россиян.

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"Звери! Думаю, что это решение может распространиться и на основную Олимпиаду в Париже. МОК озвучил свою позицию. Ну и свиньи же они!" – сказала Тарасова.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер обвинила МОК в унижении РФ из-за условия допуска атлетов из террористического государства к международным соревнованиям. В свою очередь официальная представительница МИД РФ Мария Захарова назвала бессовестными функционеров Международного паралимпийского комитета.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел России Сергей Лавров в бешенстве потребовал от МОК, чтобы России "сошла с рук" война против Украины.

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