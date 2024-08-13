'Золотая моль, жаждущая управлять миром'. Захарова 'здала Путина', рассказывая об Олимпиаде

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в резкой форме раскритиковала торжественную церемония закрытия Олимпиады-2024 использовав эпитеты, в которых простые россияне узнали своего президента. Дипломат заявила, что "хуже открытия Олимпийских игр в Париже могло быть только их закрытие" и Франция "этот шанс не упустила".

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Шок. Никому и в голову не приходит на столь очевидный сатанизм выдвинуть любимый аргумент "вы все врете". Робкие попытки оценить "церемонию" с точки зрения театрального искусства и режиссуры крупных массовых мероприятий, не осознав главного, потонули в стонах прозревших. Золотая моль, жаждущая управлять миром в отместку за сокрушенные амбиции, или любовь, спасающая и возвышающая через преодоление себя, – теперь дело за индивидуальным выбором каждого", – написала Захарова у себя в Telegram-канале.

По мнению Марии Захаровой, истинный смысл постановки для нее оказался предельно ясен:

"Падший ангел превращает людей в зомби, подчиняет своей воле человечество, у которого остается все меньше времени", – добавила представитель МИД РФ

Фраза про "золотую моль" нашла отклик у всех российских болельщиков.

"Про золотую моль очень неосторожно высказалась эта глупая женщина...Тут не только партбилет положить можно..", "Падший ангел, превращаются людей в зомби". Это вы о ком, Мария? А у кого было прозвище моль?", "Когда она говорила про золотую моль, она кого в виду имела? Неужели 87% на выборах?" – стебутся юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, Олимпиада-2024, прошедшая в столице Франции с 26 июля по 11 августа, установила исторический рекорд по количеству проданных билетов

Таким образом организаторы ОИ-2024 опровергли нарративы российских чиновников и депутатов о том, что без России Игры никому не интересны.

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