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"Золотая моль, жаждущая управлять миром". Захарова "здала Путина", рассказывая об Олимпиаде

Максим Иншаков
Другие виды спорта
3 минуты
4,7 т.
'Золотая моль, жаждущая управлять миром'. Захарова 'здала Путина', рассказывая об Олимпиаде

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова в резкой форме раскритиковала торжественную церемония закрытия Олимпиады-2024 использовав эпитеты, в которых простые россияне узнали своего президента. Дипломат заявила, что "хуже открытия Олимпийских игр в Париже могло быть только их закрытие" и Франция "этот шанс не упустила".

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Шок. Никому и в голову не приходит на столь очевидный сатанизм выдвинуть любимый аргумент "вы все врете". Робкие попытки оценить "церемонию" с точки зрения театрального искусства и режиссуры крупных массовых мероприятий, не осознав главного, потонули в стонах прозревших. Золотая моль, жаждущая управлять миром в отместку за сокрушенные амбиции, или любовь, спасающая и возвышающая через преодоление себя, – теперь дело за индивидуальным выбором каждого", – написала Захарова у себя в Telegram-канале.

"Золотая моль, жаждущая управлять миром". Захарова "здала Путина", рассказывая об Олимпиаде

По мнению Марии Захаровой, истинный смысл постановки для нее оказался предельно ясен:

"Падший ангел превращает людей в зомби, подчиняет своей воле человечество, у которого остается все меньше времени", – добавила представитель МИД РФ

Фраза про "золотую моль" нашла отклик у всех российских болельщиков.

"Про золотую моль очень неосторожно высказалась эта глупая женщина...Тут не только партбилет положить можно..", "Падший ангел, превращаются людей в зомби". Это вы о ком, Мария? А у кого было прозвище моль?", "Когда она говорила про золотую моль, она кого в виду имела? Неужели 87% на выборах?" – стебутся юзеры.

"Золотая моль, жаждущая управлять миром". Захарова "здала Путина", рассказывая об Олимпиаде
"Золотая моль, жаждущая управлять миром". Захарова "здала Путина", рассказывая об Олимпиаде
"Золотая моль, жаждущая управлять миром". Захарова "здала Путина", рассказывая об Олимпиаде
"Золотая моль, жаждущая управлять миром". Захарова "здала Путина", рассказывая об Олимпиаде
"Золотая моль, жаждущая управлять миром". Захарова "здала Путина", рассказывая об Олимпиаде
"Золотая моль, жаждущая управлять миром". Захарова "здала Путина", рассказывая об Олимпиаде
"Золотая моль, жаждущая управлять миром". Захарова "здала Путина", рассказывая об Олимпиаде
"Золотая моль, жаждущая управлять миром". Захарова "здала Путина", рассказывая об Олимпиаде
"Золотая моль, жаждущая управлять миром". Захарова "здала Путина", рассказывая об Олимпиаде
"Золотая моль, жаждущая управлять миром". Захарова "здала Путина", рассказывая об Олимпиаде
"Золотая моль, жаждущая управлять миром". Захарова "здала Путина", рассказывая об Олимпиаде
"Золотая моль, жаждущая управлять миром". Захарова "здала Путина", рассказывая об Олимпиаде

Как сообщал OBOZ.UA,  Олимпиада-2024, прошедшая в столице Франции с 26 июля по 11 августа, установила исторический рекорд по количеству проданных билетов

Таким образом организаторы ОИ-2024 опровергли нарративы российских чиновников и депутатов о том, что без России Игры никому не интересны.

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