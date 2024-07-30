'Знаю, кому не надо пожимать руку': Харлан объяснила объятия с экс-россиянкой на Олимпиаде-2024

Бронзовая призерка Олимпийских игр 2024 года в Париже Ольга Харлан получила слова поддержки от экс-россиянки Анны Башты, которую наша соотечественница победила в 1/8 финала турнира саблисток. Комментируя рукопожатия и объятия с представительницей сборной Азербайджана, спортсменка отметила, что прекрасно знает, кого можно приветствовать, а кого нет.

Видео дня

Об этом Харлан заявил в интервью "Суспильному Спорт". Ольга добавила, что Башта уже пять лет не представляет на международной арене страны-агрессорку, поэтому она и поприветствовала 28-летняю уроженку Тольятти, с которой давно имеет дружеские отношения.

"Она с 2019 года представляет Азербайджан, и поверьте: я знаю, кому не надо пожимать руку. Она мне вчера пожелала "золота", и это очень приятно", – объяснила Харлан.

В свою очередь сама Башта в интервью порталу idman.biz подчеркнула, что всегда старается поддержать украинку. "Не могу сказать, что мы лучшие друзья, но мы знаем друг друга с самого начала. У нас хорошие отношения. Мы даже обнялись. Мы всегда поддерживали друг друга, желаю ей золотой медали на Олимпийских играх. Она действительно одна из лучших спортсменок", – сказала Башта.

Напомним, Харлан с фантастическим камбэком обыграла кореянку Чой Сибэн и принесла Украине первую медаль Парижа-2024. После своего успеха саблистка расплакалась и посвятила победу родной стране.

Как сообщал OBOZ.UA, Ольга Харлан прокомментировала завоевание бронзовой медали на ОИ-2024, которая стала для нее пятой на четырех Олимпиадах в карьере.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!