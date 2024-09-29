Знаменитый российский тренер заявила о величии РФ и стала посмешищем

Знаменитый российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что российские фигуристы выступят на Олимпиаде-2026 несмотря на то, что Совет Международного союза конькобежцев (ISU) оставил в силе отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Тарасова призналась, что для спорта РФ это очень тяжелая ситуация.

Видео дня

При этом 77-летняя москвичка утверждает, что Россия по прежнему является великой страной в этом виде спорта.

"У меня была надежда на наше возвращение. Ну, что ж делать... Все равно Россия остается одной из сильнейших стран в мировом фигурном катании. Будем терпеть, у нас в стране соревнования очень сильные и интересные. Думаю, что все равно выступим на Олимпийских играх. — сказала заслуженный тренер СССР в интервью "СЭ".

Тарасова не сомневается, что на следующий год ISU допустит Россию к международным соревнованиям.

"Хотя там, конечно, есть люди, которые не хотят нас там видеть", – цитирует Тарасову ТАСС.

Такой пафос вызвал насмешки и издевательства со стороны российских болельщиков.

"Пока продолжается война и у власти находится определенный человек, Россия будет оставаться изолированной, и не только в спорте. Более вероятно, что ТАТ покинет этот мир, так и не увидев возвращения русских", "Старухи сами с ума посходили и других сводят. Вот такие же бабы сварливые и противные отправляют своих мужиков, а потом воют, верните их назад", – пишут юзеры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!