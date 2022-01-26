Знаменитый олимпийский чемпион, не веривший в вакцинацию, умер от COVID-19

Знаменитый в прошлом болгарский легкоатлет Сильвестер Чоллань умер в возрасте 51 года. Олимпийский чемпион Сиднея-2000 в в упражнениях на кольцах скончался от COVID-19.

Чоллань в последние годы получил скандальную известность у себя на родине как большой скептик вакцинации. Бывший спортсмен часто делился "антипрививочными" постами на своей странице в Facebook и однажды пошутил в Instagram, что "сделал себе от ковида укол водкой".

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В своем последнем посте в Facebook августе прошлого года он заявил, что информация в поддержку вакцинации – "чушь".

Несмотря на то, что Венгрия пережила всплеск ковида, в основном из-за варианта omicron, Чоллань до последнего отказывался от вакцинации. Лишь после того, как из-за запретов появился риск потерять работу, Сильвестер сделал укол нидерландской вакциной Janssen (нужна одна доза).

Через непродолжительное время, еще до того, как вакцина начала работать, он заразился COVID-19. Через десяток дней его состояние сильно ухудшилось. Он был госпитализирован и несколько недель провел под аппаратом искусственной вентиляции легких.

В понедельник Венгерский олимпийский комитет объявил о смерти Сильвестра Чолланя.

Кроме "золота" Игр-2000 в активе Чолланя победы на чемпионате мира в 1998 году в Санкт-Петербурге в упражнениях на кольцах и на чемпионате Европы в 2002 году в Дебрецене.

В 2000 году Чоллань был признан спортсменом года в Венгрии. Спустя 10 лет его именем назвали гимнастическую школу в городе Печ.

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