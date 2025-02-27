Знаменитый норвежец, которого больше всех ненавидят россияне, выиграл с историческим рекордом чемпионат мира по лыжным гонкам

Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо одержал победу в спринте на чемпионате мира в Тронхейме, завоевав четвертое подряд "золото" в этой дисциплине. Ранее он выигрывал личный спринт на мировых первенствах в 2019, 2021 и 2023 годах, став первым в истории, кому удалось добиться такого результата.

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Эта победа также позволила Клэбо выйти на второе место по количеству золотых медалей на чемпионатах мира среди мужчин. Теперь у него 10 титулов – больше, чем у легендарного Бьорна Дэли (9), но пока меньше, чем у рекордсмена Петтера Нортуга (13).

После финиша Клэбо признался, что испытал невероятные эмоции. Он назвал этот триумф самым безумным в своей жизни и поблагодарил сервис-бригаду за отличную подготовку лыж. Также спортсмен отметил, насколько важно для него было выиграть на домашнем чемпионате, при поддержке родных и друзей.

2022 году Федерация лыжных видов спорта Норвегии призвала отстранить российских спортсменов от участия в этапах Кубка мира в Норвегии из-за политической ситуации. Клэбо поддержал эту инициативу, заявив, что происходящее заслуживает решительного осуждения .Это заявление спровоцировало в РФ настоящую волну гневных комментариев в адрес титулованного норвежца среди российских болельщиков.

В 2025 году, несмотря на уважение к спортивным достижениям российского чемпиона Александра Большунова, Клэбо отметил, что из-за сложившейся политической ситуации не желает видеть его на соревнованиях.

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