Тренер знаменитой российской пловчихи Евгении Чикуновой рассказала, что длинные ногти стали причиной неудачи пловчихи на Олимпийских играх в Токио. Чикунова заняла четвёртое место на дистанции 200 метров брассом, допустив ошибку в технике, которая привела к проигрышу.

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Как пояснила тренер Витта Новожилова, в финале Чикунова сделала лишние гребки, погнавшись за Лилли Кинг, что сбило её темп и истощило силы. Однако, ключевой ошибкой, как выяснилось позже, было то, что длинные ногти не позволили правильно зафиксировать её касание финишной стенки, что могло повлиять на результат.

Тренер также вспомнила случай с чемпионатом мира в Абу-Даби в 2023 году, когда аналогичная ошибка привела к проигрышу по касанию.

"Мы потом посмотрели видеозапись заплыва, на ней видно, что моя спортсменка коснулась финишной стенки третьей, но у нее были довольно длинные ногти, и электроника просто не зафиксировала первоначальное касание. Поэтому больше ногтей у нас нет", — сказала Новожилова в интервью RT.

Для справки: Евгения Чикунова — российская пловчиха, специализирующаяся на брассе, родилась 17 ноября 2004 года в Санкт-Петербурге. Она является рекордсменкой мира, многократной чемпионкой Европы и призером чемпионатов мира, в том числе серебряным медалистом на чемпионатах мира в Абу-Даби (2021) и Будапеште (2024) на дистанции 200 метров брассом. В 2021 году Чикунова стала чемпионкой Европы на короткой воде в Казани, завоевав золото на 200 метров и серебро на 100 метров. Среди её достижений также серебро на чемпионате Европы в комбинированной эстафете 4×100 метров.

С самого начала своей карьеры Чикунова продемонстрировала выдающиеся результаты. Она установила несколько юношеских рекордов России, включая рекорды на 200 метров брассом (2:22,67) в 2019 году и на 50 метров брассом (30,81) в 2020 году. В 2021 году, в возрасте 16 лет, она стала чемпионкой России на дистанции 100 метров брассом, обеспечив себе место на Олимпиаде 2020 года. В 2023 году она показала результат, превышающий мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом (2:17,55).

Чикунова в феврале 2023-го лайкнула пост российского пловца Евгения Рылова после Z-митинга в Лужниках. Рылов написал о своей "искренней поддержке своего президента Путина", подчеркнув, что не жалеет о своем решении поддержать агрессию против Украины.

Позже Евгения отказалась от участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе из-за решений Международного олимпийского комитета.

После этого в России Чикунову и Рылова перед национальными соревнованиями решили представлять зрителям как чемпионами чемпионов Олимпийских игр-2024".

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