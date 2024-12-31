Знаменитая украинская прыгунья в высоту и медалистка ОИ-2024 забеременела и показала отца ребенка. Фотофакт

Украинская легкоатлетка и олимпийская призерка Парижа-2024 Ирина Геращенко объявила, что ожидает ребенка. Радостной новостью она поделилась в Instagram, подводя итоги насыщенного 2024 года.

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Отец будущего ребенка – легкоатлет Сергей Спильняк, с которым Геращенко состоит в браке с 2019 года после четырех лет отношений.

Спортсменка уже опубликовала в соцсетях фото с округлившимся животом и снимком УЗИ, добавив теплые слова благодарности уходящему году и выразив ожидание новых радостных событий в следующем.

"2024. Спасибо за воплощение всех наших целей, мечт и планов. 2024 Мы верили в тебя, а ты поверил в нас. Мы работали, а ты помогал. Мы тебе безгранично благодарны. 2025. Ждем тебя всем сердцем и готовы к новым, прекрасным эмоциям и впечатлениям", – написала 29-летняя киевлянка.

Как сообщал OBOZ.UA, Геращенко 10 августа на Олимпиаде в Париже прыгнула на 1.95 м, установив личный рекорд сезона. Это позволило украинке взять "бронзу", разделив третье место с австралийкой Элеонор Паттерсон. Победу добыла Ярослава Магучих с результатом 2.00 м.

В разговоре с корреспонденткой OBOZ.UA, Геращенко рассказала о впечатлениях от соревнований и призналась, что ест на соревнованиях, особенно, когда рядом нет тренера. Также атлетка отметила, что покрытие на "Стад де Франс" такое же жесткое, как и на чемпионате Европы-2024 в Риме, где она стала третьей.

Несколько месяцев назад Ирина призналась, что ее медаль со временем стала менять свой вид. 29-летняя легкоатлетка призналась, что трофей немного "облез" по краям.

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