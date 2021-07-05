Знаменитая украинская легкоатлетка с рекордом сезона выиграла "золото" Бриллиантовой лиги. Видео

Знаменитая украинская легкоатлетка Ярослава Магучих, которая специализируется на прыжках в высоту, выиграла "золото" и установила рекорд 2021 года на пятом этапе Бриллиантовой лиги. Соревнования прошли в шведском Стокгольме.

Нашей соотечественнице покорилась высота 2,03 метра. Она трижды попыталась прыгнуть на 2,07 метра, но эту отметку ей преодолеть не удалось.

Украинка Ирина Геращенко заняла четвертое место в этой дисциплине. Ее результат – 1,96 м.

Также на счету представительниц нашей страны две "бронзы". Марина Бех-Романчук заняла третье место в прыжках в длину с показателем 6,79 метра, а Анна Рыжикова финишировала третьей во время забега на 400 метров с барьерами (52,96). Пятой в этой дисциплине оказалась еще одна украинка Виктория Ткачук.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в начале марта Магучих выиграла чемпионат Европы в помещении, который прошел в польском Торуне.

Кроме того, в феврале Ярослава стала победительницей турнира в немецком Карлсруе, установив мировой рекорд среди спортсменок до 20 лет.