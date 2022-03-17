Знаменитая украинская фигуристка поддержала "неизбежную спецоперацию в Украине". Фотофакт

Украинская фигуристка Анастасия Шаботова отметилась скандальным поступком в социальных сетях. 16-летняя уроженка Москвы, которая на Олимпиаде-2022 произвела настоящий фурор, лайкнула пост знаменитого российского фигуриста Евгения Плющенко о войне в Украине.

Плющенко у себя в Instagram выложил видео, в котором рассказал, что не смотря на санкции и бесперспективность жизни в РФ, он не собирается никуда уезжать. Его катки работают а сам он горд быть россиянином. При этом Плющенко отметил необходимость "спецоперации" в Украине.

"Да, действительно, я горжусь своей страной, своими людьми, своим народом, российским, русскими. Я горд, что я русский ни в коему случае я не радуюсь, что происходит в Украине, но это неизбежная специальная операция. Всем мира, спасибо", – сказал Плющенко.

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После того, как лайк Шаботовой заметили партнерши по сборной Архипова и Спесивцева, Анастасия его убрала.

"Настя, знаешь место расположения русского корабля", – написала у себя в Instagram двукратная чемпионка Украины по фигурному катанию среди юниоров Анастасия Архипова. Перепост сделала и ее партнерша по сборной Таисия Спесивцева.

Как сообщал OBOZREVATEL, Шаботова для своего выступления на ОИ-2022 надела наряд с элементами национального украинского орнамента, а в качестве музыкального сопровождения выбрала нетленное произведение Николая Леонтовича.

Выступление под "Щедрик" добавило Шаботовой еще больше популярности и на родине и за границей.

В командном первенстве фигуристов Украина заняла последнюю 10-ю строчку и досрочно завершила выступление на Играх в Пекине.

Отметим, что 16-летняя украинская фигуристка Анастасия Шаботова, по информации СМИ, выступала на Олимпиаде-2020 в Пекине без своего личного тренера.

Напомним, что Анастасия в сентябре прошлого года на квалификационном турнире в немецком Оберстдорфе заняла пятое место по сумме двух программ, добыв для Украины лицензию на Олимпийские игры в Пекине.

​Шаботова, родившаяся в Москве, в свое время сделала заявление о допинге на международных соревнованиях.

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