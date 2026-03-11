Знаменитая чемпионка была изнасилована за две недели до завоевания 'золота' на Паралимпиаде-2022

Паралимпийская чемпионка по биатлону Карина Эдлингер сообщила, что пережила изнасилование за две недели до выступления на Играх в Пекине. 27-летняя уроженка австрийского города Бад-Ишль подтвердила эту информацию в интервью после публикации медиа, рассказав о пережитом травматическом опыте перед Паралимпиадой-2022.

В интервью LAOLA1 спортсменка подтвердила факт нападения и рассказала о тяжелом периоде своей жизни. Она отметила, что в карьере были "очень темные времена" и призналась, что "очень, очень сильно страдала" из-за произошедшего.

По словам Эдлингер, внешне она выглядела успешной спортсменкой, однако за этим стояли серьезные внутренние переживания. Биатлонистка подчеркнула, что "со стороны это выглядело так, будто успешная молодая девушка выигрывает все возможное", однако за этим "стоит совсем другая реальность".

Спортсменка добавила, что смогла пережить этот период во многом благодаря своему собаке-поводырю, которая помогает ей из-за проблем со зрением. По ее словам, она "к счастью пережила произошедшее", а животное "снова принесло много света в жизнь".

Эдлингер также сообщила, что после Паралимпиады проходила длительную психологическую помощь. Она рассказала, что "после Китая провела 14 недель в терапии" и сразу после завершения соревнований начала работать со специалистами, отметив: "О психическом здоровье почти никто не говорит, потому что тогда сразу считают, что человек психически болен".

На вопрос о том, связано ли пережитое событие с последующей сменой спортивного гражданства, биатлонистка ответила кратко: "Все хорошо так, как есть".

Для справки: Карина Эдлингер – титулованная австрийская и чешская паралимпийская спортсменка (лыжные гонки и биатлон), выступающая среди атлетов с нарушениями зрения.

Паралимпийская чемпионка: Завоевала золотую медаль на Зимних Паралимпийских играх в Пекине (2022) в спринте свободным стилем. Также имеет бронзовую награду Игр в Пхенчхане (2018).

Многократная чемпионка мира: Шестикратная обладательница золотых медалей чемпионатов мира по пара-нордичным дисциплинам.

Смена гражданства: В 2024 году решила сменить спортивное гражданство и перейти из команды Австрии в сборную Чехии. Причиной стали конфликты с Австрийской лыжной федерацией (ÖSV) из-за недостаточной поддержки и вопроса инклюзии.

: В 2024 году решила сменить спортивное гражданство и перейти из команды Австрии в сборную . Причиной стали конфликты с Австрийской лыжной федерацией (ÖSV) из-за недостаточной поддержки и вопроса инклюзии. Паралимпиада-2026: На Играх в Милане и Кортине-д'Ампеццо она завоевала "серебро" в спринте, что стало первой паралимпийской медалью для Чехии на зимних Играх за последние 16 лет.

