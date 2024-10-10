Олимпийская чемпионка Юлия Пахалина выразила невероятную по своей абсурдности мысль о том, что РФ является самой безопасной страной в мире. В качестве аргумента победительница Игры-2000 в Сиднее в прыжках в воду привела наличие у российского террористического государства оружия.

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Об этом Пахалина заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Бывшая спортсменка, которая, к слову, с 2002 года проживает в США, также добавила, что в Америке больше бедных людей, чем в РФ, а, кроме того, восхитилась жизнью в СССР.

"В Америке в процентном соотношении намного больше бедных людей, чем в России, тех, что очень тяжело живут от зарплаты до зарплаты. Они живут во флигелях. Мы всегда хотим лучшей жизни, вспоминаем, как классно было при Советском Союзе, но везде есть свои плюсы и минусы. Москва, конечно, преобразилась. Иностранцы у меня спрашивают: ну как там ситуация? Я отвечаю так: "Россия сейчас – самое безопасное место на свете для жизни. Вы знаете, какое у нас оружие?" – сказала Пахалина.

Читатели портала Sports.ru высмеяли эти рассуждения победительницы ОИ. Они посоветовали ей поинтересоваться новостями из Курской и Белгородской областей.

"Из опасных Штатов вещает про безопасную Россию. Classic", "Особенно Курская и Белгородские области... Прям оплот безопасности", "А живет она в США, потому что любит острые ощущения?", "База из эпицентра американского гетто в классный Советский Союз", "Самая безопасная и лучшая страна в мире для человека, живущего в США", "Кто пояснит – причем тут оружие?" – пишут в комментариях.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший футболист сборной России Сергей Юран пожаловался на обстрелы Белгорода и пожелал скорейшего окончания войны, но только на территории РФ.

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