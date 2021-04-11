Злоумышленник, пытаясь угнать машину, нарвался на звездного бойца UFC

Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Александр Муньос в интервью The Sun рассказал, как задержал вора, который украл его машину.

31-летний бразильский легковес, обладающий черным поясом по джиу-джитсу, признался, что его разбудила подруга, которая спросила, почему авто нет на стоянке. Муньос заявил, что вызвал полицию, но потом сам отправился на поиски своей машины.

"Было раннее утро, и моя девочка разбудила меня. Она сказала: "Ты оставил машину на стоянке в спортзале?" Я сразу все понял и выбежал на улицу, но тачки уже не было. Я сразу обратился в полицию, но особо не надеялся на результат"

Однако на следующий день боец случайно сам нашел воров

"Я еду по улицу и вижу этого парня, проходящего мимо… На нем все мое снаряжение для сноуборда. На нем моя куртка, мои штаны, все мои вещи. Он садится в мою машину и уезжает"

Поняв, что полицию придется ждать долго, боец решил действовать сам.

"Я ехал за этими парнями пять кварталов, когда наконец смог их заблокировать. Парень подбегает ко мне с вопросом "Эй, у тебя проблемы?" на что я ему отвечаю:" Да, чувак, ты в моей машине! Это моя машина!"

Бандит достал холодное оружие и попытался напасть на бойца

"Он бросается на меня с заточкой, но получает удар ногой в живот и падает на тротуар. Я начал тянуть всю свою одежд. Говорю "Отдай мне штаны!" После этого я дождался полицию"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети стал популярным ролик с инцидентом, который произошел с участием бойца смешанных единоборств. На видео спортсмен дал отпор двум быдловатым водителям, напавшим на него.