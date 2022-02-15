Журналист про ситуацию с Россией на Олимпиаде-2022: позор, мошенникам позволено блистать

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Английский журналист и телеведущий Пирс Морган резко высказался о команде Олимпийского комитета России (ОКР) после выступления Камилы Валиевой на Олимпийских играх-2022. Российскую фигуристку допустили к соревнованиям, несмотря на положительный допинг-тест.

Пирс назвал такую ситуацию "позором".

"Почему кто-то хоть одну секунду должен смотреть этих запятнанные Олимпийские игры, когда мошенникам позволено блистать?" – написал Морган в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, в анализе 15-летней спортсменки из Казани обнаружили запрещенное вещество триметазидин.

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Положительную допинг-пробу взяли 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге, а проанализировали в лаборатории в шведском Стокгольме.

Об этом стало известно 8 февраля, из-за чего было отложено награждение призеров командных соревнований Игр-2022. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), как и полагается по процедуре, в тот же день отстранило Валиеву от соревнований.

Девушка сразу же подала апелляцию, и на следующий день, 9 февраля Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА снял временное отстранение с Камилы.

Позже МОК и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовали отстранить россиянку от олимпийского турнира. Однако Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) позволил девушке продолжить выступления.

При этом врач Игорь Завьялов объяснил, что за допинг нашли у Валиевой. Триметазидин является запрещенным с 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России объяснили оправдание фигуристки Валиевой. На днях журналист из США высказался о деле Валиевой, а в РФ назвали скандал заговором спецслужб.

Сама Камила, комментируя скандал, не смогла сдержать слез во время интервью.

Отметим, что в случае завоевания Валиевой медали, организаторы турнира откажутся от цветочной церемонии и вручения наград. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК) так как с Валиевой не сняты обвинения в употреблении допинга.