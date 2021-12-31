'Животные': скандальный актер Панин жестко прошелся по Хабибу и Конору

Скандальный российский актер Алексей Панин не считает смешанные единоборства (ММА) видом спорта. По мнению звезды кино, бойцы ММА не проявляют уважения и сострадания друг к другу, а устраивают в октагоне бойню.

Об этом сам Панин заявил во время пресс-конференции промоушна "Наше дело", пишет "Спорт-Экспресс". В частности, Алексей жестко высказался в адрес своего соотечественника Хабиба Нурмагомедова и ирландской звезды ММА Конора МакГрегора.

Видео дня

"Я считаю то, что там Хабиб и Макгрегор делают – это не спорт. Это драка животных. Они убивают друг друга. Люди, которые не чувствуют жалости к другому человеку, – они животные. Костя Цзю – это спортсмен. Рой Джонс – это спортсмен. А люди, которые убивают и добивают – нет", – категорично отметил Панин. Отметим, что актер должен подраться с певцом Никитой Пресняковым.

Напомним, Хабиб Нурмагомедов победил Конора МакГрегора в октябре 2018 года удушающим приемом и стал чемпионом легкого веса в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Россиян в марте нынешнего года сенсационно объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед и 0 поражений в ММА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в рамках промоушна "Наше дело" уроженец Киева Никита Джигурда проиграл брутальным нокаутом бодибилдеру и блогеру Александру Шпаку. При этом Джигурда выходил на бой в украинской вышиванке.

Перед этим Никита нокаутировал депутата Госдумы Виталия Милованова и шоумена Отара Кушанашвили.