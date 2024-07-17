'Животные еще не бегают': чемпионка ОИ из РФ пожаловалась на 'французские ракеты' и призвала к бойкоту Игр-2024

Знаменитая российская легкоатлетка Светлана Мастеркова нелепо раскритиковала атлетов из РФ, которые согласились выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже в так называемом нейтральном статусе. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина повторила всевозможные штампы кремлевской пропаганды, а также вспомнила о "французских ракетах".

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Об этом Мастеркова заявила в интервью изданию "Аргументы и факты". Двукратная олимпийская чемпионка Атланты-96 в беге на 800 и 1500 метров выдала невероятный бред о трансгендерах, а также возможном участии в соревнованиях животных вместе с людьми.

"Нынешняя ситуация – трагедия для наших ребят. Все это больно. Но! Когда твой брат, отец, друг, сосед пошли на фронт и… французские ракеты летят на него, стоит задуматься – а надо ли тебе в Париж? Эту Олимпиаду лично я воспринимаю как некие пусть и международные, но все же сомнительные соревнования. О чем говорить, если в современном спорте мужики-трансгендеры соревнуются с девчонками! Такие невеселые "веселые старты". Только что животные еще там не бегают, но, думаю, к этому они тоже когда-то придут", – сказала Мастеркова.

Ранее олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Васюкова выступила с безумным по своему смыслу заявлением о том, что в ее виде спорта Россия не проиграла бы даже пришельцам.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия впервые за 40 лет не будет транслировать Олимпийские игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

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