"Жить в нищете и терпеть". Роднина рассказала про "особый путь" для россиян и получила ответку в сети
Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина вызвала волну критики после своих заявлений о ситуации в России. По её словам, проблемы есть и будут всегда, что является якобы естественной частью жизни любой страны, и РФ не стоит ожидать "идеального времени" без трудностей. ,
Кроме того, депутат Госдумы подчеркнула, что у России "особое развитие" и "особый народ", из-за чего сравнивать страну с Западом, по её мнению, некорректно.
"Проблемы в России? Они есть и всегда будут. Не думайте, что есть страна или место, где их нет. Мы движемся по своему особому пути, исторически отличному от европейских стран или Америки", — заявила 75-летняя парламентарий в интервью Sport 24.
Её слова вызвали шквал возмущения и сарказма в социальных сетях. Пользователи раскритиковали депутатку за лицемерие и оторванность от реальности.
"Перевожу Роднину на простой язык: будет всё хуже и хуже, готовьтесь", — написал один из комментаторов.
Другие отметили, что у депутатов и чиновников "проблем никогда нет", а простой народ при этом вынужден "жить в нищете и терпеть". Пользователи задавались вопросом, что именно значит "особое развитие" и почему оно ведёт к ухудшению жизни большинства.
"Как только слышишь "у нас особый путь", сразу понятно — ничего хорошего не ждёт обычных людей, зато элита и чиновники живут прекрасно", — подчеркнули комментаторы.
Критиковали Роднину и за признание собственной неспособности мыслить глобально, что, по мнению многих, объясняет общий уровень управления страной.
"Если ты не можешь мыслить глобально, зачем тогда в Госдуму идти? Это твоя работа — думать о будущем и заботиться о благосостоянии народа", — возмущались в соцсетях.
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