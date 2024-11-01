Жесткий анаболик времен ГДР: 14-летняя пловчиха из России попалась на допинге

14-летняя пловчиха Миллана Загартдинова стала самой молодой российской спортсменкой, которая была дисквалифицирована за применение запрещенных веществ. Юная атлетка была отстранена на четыре года за употребление стероидов, а ее тренер и директор спортшколы не понесли никакого наказания.

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Об этом в своем Telegram-канале написала журналистка Наталья Марьянчик. Представительница СМИ назвала эту ситуацию шокирующей. При этом, по ее словам, никто не собирается разбираться, почему Загартдинова в столь юном возрасте уже нарушает антидопинговые правила.

"Когда девочка в 14 попадается на допинге, это уже необычно. Когда она попадается на жестком анаболике ГДР-овских времен, странно вдвойне. Самая молодая дисквалифицированная в российской истории. И это пловчиха, даже не гимнастка или фигуристка. Мне показалось, что как минимум это повод задать вопрос людям, которые были рядом: а как так вообще? Директор и личный тренер спокойно себе работают. Миллана отправилась в дисквалификацию длиной в почти треть ее жизни", – отметила Марьянчик.

Напомним, что после Олимпийских игр-2014 в Сочи была вскрыта государственная система допинга в России, работу которой, в частности, обеспечивала ФСБ.

Как сообщал OBOZ.UA, российский боксер Александр Поветкин, который намеревался вернуться на профессиональный ринг, был отстранен за нарушение антидопинговых правил.

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