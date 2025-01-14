'Жесть, просто жесть'. Призерка ОИ показала, как живет сборную России. Ей сразу 'дали по шапке', заставив удалить ролик. Видео осталось в сети

Бронзовая призерка в лыжной эстафете Олимпийский игр-2019 в Пхенчхане Анастасия Кулешова (в девичестве Седова) пожаловалась на условия проживания в отеле в Казани, где с 16 по 19 января пройдет этап Кубка России по лыжным гонкам.

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29-летняя россиянка возмутилась очень маленьким размером помещения, где практически невозможно разложить все вещи.

"Сборная России. Просто комната 2 на 2. Вот, пожалуйста, моя сумка, даже положить вещи некуда. Шкаф. Нормальный шкаф? Ни полок, ничего. Две вешалки на человека. Просто как мне вот эту сумку, которая заняла весь проход между кроватями – куда мне ее класть? Куда мне вещи класть? Прославленная Казань наша. Прекрасно. Жесть, просто жесть", – сказала сказала Кулешова.

Позже это видео с ее Telegram-канала было удалено.

Российские болельщики возмутились таким отношением руководства Федерации лыжного спорта РФ.

"И конечно же, вместо решения проблемы Кулешовой уже дали по шапке, чтобы не отсвечивала - раз видео уже удалила. Дальше ждём ворох чинуш всех мастей, которые нам расскажут, в каком ужасе живут спортсмены из США и Украины. Великая держава", – стебутся пользователи.

Местные комментаторы отказались видеть проблему у спортсменки.

"А что не так с номером? Посмотрел видео, но не увидел ничего вопиющего. Все чисто, ухоженно, уютно. То, что баул разложила между кроватями, исключительно вопросы к спортсменке", – пишут юзеры.

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